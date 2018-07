Serena abandona Torneio de Bastad por lesão no cotovelo

Serena iria entrar em quadra nesta quinta-feira para enfrentar a checa Klara Koukalova pelas oitavas de final. Mas como a norte-americana abandonou o torneio com a lesão, a número 105 do mundo se garantiu nas quartas de final com um triunfo por W.O.

Após ser campeã pela sexta de vez de Wimbledon, vencendo pela quarta vez consecutivo um torneio do Grand Slam, Serena estreou em Bastad, competição em que foi campeã há dois anos, na última quarta-feira e triunfou com facilidade diante da belga Ysaline Bonaventure por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Sem Serena, as quartas de final do Torneio de Bastad, disputado em quadras de saibro, já tiveram seus confrontos definidos: Klara Koualova x Yulia Putintseva (Casaquistão, 74ª colocada no ranking), Barbora Strycova (República Checa, 37ª) x Johanna Larsson (Suécia, 72ª), Rebecca Peterson (Suécia, 164ª) x Mona Barthel (Alemanha, 52ª) e Jana Cepelova (Eslováquia, 98ª) x Lara Arrubarrena (Espanha, 80ª).