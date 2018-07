Serena abre temporada com vitória fácil em Brisbane, na Austrália

BRISBANE - A norte-americana Serena Williams começou bem a temporada 2013 do tênis, dois dias antes do começo do próximo ano. Neste domingo, a número 3 do mundo estreou no Torneio de Brisbane, na Austrália, com vitória sobre a compatriota Varvara Lepchenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 59 minutos.

Serena só teve dificuldades no começo do jogo, quando precisou salvar cinco break points no game inicial, mas depois deslanchou. A norte-americana não deu qualquer sinal de que seu desempenho foi afetado pela cirurgia nos dedões dos seus pés, que a impediu de disputar um jogo de exibição na Tailândia. "Eu estava um pouco nervosa, mas eu estava completamente bem", afirmou.

Serena venceu 31 das suas últimas 32 partidas na temporada 2012, o que lhe rendeu títulos importantes, como de Wimbledon, do US Open, do Masters da WTA e do torneio de tênis na Olimpíada de Londres. No total, foram 58 triunfos em 62 partidas na última temporada. "Eu realmente precisava vencer hoje para que eu pudesse terminar o ano com apenas quatro derrotas. Então isso foi importante para mim", disse.

Após o jogo, Serena disse que não acredita em resoluções de Ano Novo. Mas ela não rejeitou a possibilidade de vencer os quatro torneios do Grand Slam. "Eu acho que para mim, absolutamente", disse. "Eu acho que talvez quem vencer o Aberto da Austrália terá esse mesmo pensamento. Eu acho que não há nenhuma forma de que Victoria (Azarenka) ou Maria (Sharapova) ou talvez algumas outras jogadora não se sinta da mesma maneira", comentou.

Além de Serena, outras sete das 10 melhores tenistas do mundo participam do Torneio de Brisbane, com Azarenka e Sharapova estreando apenas na segunda rodada. Número 8 do mundo, a checa Petra Kvitova venceu a espanhola Carla Suárez Navarro, 34ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 30 minutos. Sua próxima adversária será a russa Anastasia Pavlyuchenkova (36ª colocada), que derrotou a checa Lucie Hradecka (6/3, 3/6 e 6/3).

Neste domingo, Kvitova, que venceu o Torneio de Brisbane em 2011, não conseguiu converter um match point no terceiro set quando vencia por 5/2. Em seguida, perdeu o seu saque, mas devolveu a quebra de serviço no game seguinte para triunfar.

Também neste domingo, a australiana Jarmila Gajdosova venceu a italiana Roberta Vinci, número 16 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/3, e agora vai enfrentar a russa Sharapova, segunda colocada no ranking da WTA. A polonesa Urszula Radwanska bateu a austríaca Tamira Paszek (2/6, 6/0 e 6/2) e a eslovaca Daniela Hantuchova superou a espanhola Lourdes Dominguez (7/5 e 6/2).