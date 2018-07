Serena abre vantagem na ponta do ranking e Venus cola no Top 10

Ameaçada de perder a liderança do ranking da WTA, a norte-americana Serena Williams se manteve na dianteira da lista, na atualização desta segunda-feira, após conquistar o título do Aberto da Austrália no último sábado pela sexta vez na sua carreira, o que a levou aos 9.776 pontos.

Derrotada por Serena na decisão, a russa Maria Sharapova se manteve na segunda colocação no ranking mundial, com 8.210 pontos. Assim, como ambas defendiam campanhas com quedas nas quartas de final do Aberto da Austrália anterior, Serena quase dobrou a sua vantagem no ranking, que era de 681 pontos e agora atingiu os 1.566.

A romena Simona Halep, que caiu nas quartas de final em Melbourne, permanece na terceira colocação no ranking, com 6.571 pontos, seguida pela checa Petra Kvitova, que foi eliminada na terceira rodada, com 6.480. Mesmo perdendo na segunda rodada, a dinamarquesa Caroline Wozniacki ascendeu três posições e agora está em quinto lugar, com 4.565 pontos.

A sérvia Ana Ivanovic perdeu uma posição e passou a ocupar a sexta colocação após cair na sua estreia no Aberto da Austrália. A canadense Eugenie Bouchard é a sétima do ranking, à frente da polonesa Agnieszka Radwanska, que perdeu duas posições e está em oitavo lugar.

A russa Ekaterina Makarova entrou no Top 10 do ranking da WTA ao ganhar duas posições e atingiu a nona colocação após ser semifinalista em Melbourne, à frente da alemã Angelique Kerber.

Também semifinalista do primeiro Grand Slam da temporada, a norte-americana Venus Williams ganhou sete posições e agora ocupa o 11º lugar no ranking da WTA. Já a eslovaca Dominika Cibulkova seguiu caminho inverso. Vice-campeã do Aberto da Austrália de 2014, ela parou nas quartas de final neste ano e perdeu oito posições na lista. Assim, se tornou a número 18 do mundo.

Já Teliana Pereira segue sendo a melhor tenista do País no ranking. Após ganhar três posições, a brasileira está na 109ª colocação.

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Serena Williams (EUA) - 9.776 pontos

2.ª - Maria Sharapova (RUS) - 8.210

3.ª - Simona Halep (ROM) - 6.571

4.ª - Petra Kvitova (RCH) - 6.480

5.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 4.565

6.ª - Ana Ivanovic (SER) - 4.425

7.ª - Eugenie Bouchard (CAN) - 4.365

8.ª - Agnieszka Radwanska (POL) - 4.270

9.ª - Ekaterina Makarova (RUS) - 3.285

10.ª - Angelique Kerber (ALE) - 3.130

11.ª - Venus Williams (EUA) - 2.790

12.ª - Andrea Petkovic (ALE) - 2.735

13.ª - Sara Errani (ITA) - 2.551

14.ª - Flavia Pennetta (ITA) - 2.441

15.ª - Lucie Safarova (RCH) - 2.425

16.ª - Jelena Jankovic (SER) - 2.360

17.ª - Carla Suarez Navarro (ESP) - 2.295

18.ª - Dominika Cibulkova (ESQ) - 2.137

19.ª - Alize Cornet (FRA) - 2.125

20.ª - Madison Keys (EUA) - 2.100

109.ª - Teliana Pereira (BRA) - 518