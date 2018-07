Serena se distancia no ranking e aposentada fica no Top 10 da WTA

A atualização desta segunda-feira do ranking da WTA, após a disputa do Torneio de Roma, trouxe cinco movimentações na seleta lista das dez primeiras colocadas, incluindo uma inusitada ascensão da aposentada Flavia Pennetta, mas algo parece ser muito complicado de mudar no curto prazo: a liderança da norte-americana Serena Williams.

Campeã em Roma, Serena somou quase 800 pontos e chegou aos 9.030, com boa vantagem para as suas principais concorrentes. Agora a sua principal perseguidora é a polonesa Agnieszka Radwanska, que subiu para o segundo lugar, com 5.850 pontos, se aproveitando da queda da alemã Angelique Kerber, que passou a somar 5.740 após cair na segunda rodada em Roma.

Semifinalista em Roma, a espanhola Garbiñe Muguruza continua na quarta colocação, seguida da bielo-russa Victoria Azarenka, da romena Simona Halep e da italiana Roberta Vinci, todas eliminadas na segunda rodada do torneio italiano. Azarenka e Halep, mesmo com a queda precoce, ascenderam uma posição na lista.

A suíça Belinda Bencic continua em oitavo lugar, à frente da compatriota Timea Bacsinszky, que subiu uma posição, para a nona, depois de avançar até as quartas de final do Torneio de Roma.

O Top 10 do ranking da WTA é fechado pela italiana Pennetta, que se aposentou do tênis no final de outubro. Porém, de modo consideravelmente inusitado, ela ascendeu três posições na atualização da lista, em razão do descarte de pontos por várias tenistas, e assumiu o décimo lugar.

A checa Petra Kvitova, que foi eliminada na segunda rodada em Roma, caiu da nona para a décima segunda colocação. Já a russa Maria Sharapova, campeão do torneio italiano no ano passado, despencou do 12º para o 24º lugar - ela está suspensa preventivamente e afastada das quadras à espera do seu julgamento por doping.

A norte-americana Madison Keys teve ascensão considerável após ser finalista do Torneio de Roma, subindo sete posições, para o 17º lugar. Já a brasileira Teliana Pereira ganhou nove posições e atingiu a 81ª colocação, depois de avançar até a segunda rodada do torneio italiano.

CONFIRA A CLASSIFIFCAÇÃO ATUALIZADA DO RANKING DA WTA

1º - Serena Williams (EUA), 9.030 pontos

2º - Agnieszka Radwanska (POL), 5.850

3º - Angelique Kerber (ALE), 5.740

4º - Garbiñe Muguruza (ESP), 5.196

5º - Victoria Azarenka (BLR), 4.341

6º - Simona Halep (ROM), 4.301

7º - Roberta Vinci (ITA), 3.505

8º - Belinda Bencic (SUI), 3.330

9º - Timea Bacsinszky (SUI), 3.150

10º - Flavia Pennetta (ITA), 2.963

11º - Venus Williams (EUA), 2.886

12º - Petra Kvitova (RCH), 2.878

13º - Lucie Safarova (RCH), 2.843

14º - Carla Suárez Navarro (ESP), 2.585

15º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.450

16º - Ana Ivanovic (SER), 2.560

17º - Madison Keys (EUA), 2.545

18º - Sara Errani (ITA), 2.450

19º - Karolina Pliskova (RCH) 2.420

20º - Elina Svitolina (UCR), 2.416

81º - Teliana Pereira (BRA), 808

179º - Paula Gonçalves (BRA), 306