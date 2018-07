Serena alcança a 250ª semana na liderança do ranking da WTA

Na semana passada, após conquistar o título de Wimbledon, a norte-americana chegou a entrar em quadra para disputar o Torneio de Bastad, na Suécia, mas, após avançar no seu jogo de estreia, ela abandonou a disputa sem nem jogar na segunda rodada, alegando uma lesão no cotovelo.

Com 250 semanas como líder do ranking, Serena está atras apenas de Steffi Graff (377 semanas), Martina Navratilova (332) e Chris Evert (260). E a norte-americana deverá permanecer ainda por muito tempo na condição de número 1 do mundo, pois soma 13.191 pontos, mais do que o dobro da segunda colocada do ranking, a russa Maria Sharapova, com 6.490.

A romena Simona Halep permanece na terceira colocação, com 5.161 pontos, mas agora é seguida pela checa Petra Kvitova, com 5 mil e que assumiu o quarto lugar se aproveitando do descarte de pontos da dinamarquesa Caroline Wozniacki, que descartou a pontuação relativa ao título do Torneio de Istambul do ano passado, caindo para a quinta posição, com 4.910.

Essa foi a única alteração no Top 10 do ranking, com a sérvia Ana Ivanovic em sexto lugar, à frente da polonesa Agnieszka Radwanska, da checa Lucie Safarova e das espanholas Garbiñe Mugurza e Carla Suárez Navarro.

Após avançar até as oitavas de final do Torneio de Bucareste, na Romênia, a brasileira Teliana Pereira ascendeu três posições e entrou no Top 80, atingindo exatamente a 80ª colocação.

Campeã em Bucareste, a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova ganhou 16 posições no ranking e agora está em 44º lugar. Ela está duas posições à frente da sueca Johanna Larsson, que subiu 26 postos após levar a taça do Torneio de Bastad.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1.ª - Serena Williams (EUA) - 13.191 pontos

2.ª - Maria Sharapova (RUS) - 6.490

3.ª - Simona Halep (ROM) - 5.151

4.ª - Petra Kvitova (RCH) - 5.000

5.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 4.910

6.ª - Ana Ivanovic (SER) - 3.835

7.ª - Agnieszka Radwanska (POL) - 3.560

8.ª - Lucie Safarova (RCH) - 3.515

9.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 3.365

10.ª - Carla Suárez Navarro (ESP) - 3.285

11.ª - Ekaterina Makarova (RUS) - 3.215

12.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 3.210

13.ª - Angelique Kerber (ALE) - 2.985

14.ª - Timea Bacsinszky (SUI) - 2.925

15.ª - Venus Williams (EUA) - 2.696

16.ª - Andrea Petkovic (ALE) - 2.480

17.ª - Elina Svitolina (UCR) - 2.465

18.ª - Madison Keys (EUA) - 2.280

19.ª - Sara Errani (ITA) - 2.270

20.ª - Victoria Azarenka (BLR) - 2.252

80.ª - Teliana Pereira (BRA) - 755

159.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 320