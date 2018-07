Serena amplia ponta e Ana Ivanovic volta ao Top 10 da WTA

A norte-americana Serena Williams ampliou ainda mais a sua larga vantagem na liderança do ranking da WTA, atualizado nesta segunda-feira, após faturar o título do Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos, no último fim de semana. Com a conquista, a número 1 do mundo chegou aos 9.430 pontos.

Com isso, Serena ampliou a sua vantagem para a segunda colocada, a romena Simona Halep, para quase 2,7 mil pontos às vésperas da disputa do US Open, afinal, a número 2 do mundo soma 6.750 pontos, com 580 de vantagem para a terceira colocada, a chinesa Na Li, que está com 6.170 pontos.

A checa Petra Kvitova é a quarta colocada, com 5.806, à frente da polonesa Agnieszka Radwanska, que está com 5.590 pontos e agora é bem mais ameaçada pela russa Maria Sharapova, que chegou aos 5.335 pontos após ser semifinalista do Torneio de Cincinnati.

A alemã Angelique Kerber é a sétima colocada no ranking da WTA, seguida pela canadense Eugenie Bouchard. A novidade é a presença da sérvia Ana Ivanovic na nona colocação. Após ser vice-campeã em Cincinnati, ela subiu duas posições na lista e está novamente de volta ao Top 10, que é completado pela compatriota Jelena Jankovic.

A dinamarquesa Caroline Wozniacki subiu uma posição na lista e atingiu o 11º lugar. Já a bielo-russa Victoria Azarenka, que não defendeu o seu título de 2013 do Torneio de Cincinnati por estar contundida, deixou o Top 10, perdeu sete posições e agora é apenas a número 17 do mundo. Já a brasileira Teliana Pereira se manteve na 92ª colocação, com 635 pontos, e continua sendo a melhor tenista do País na lista.

Confira a classificação do ranking da WTA:

1º - Serena Williams (EUA), 9.430 pontos

2º - Simona Halep (ROM), 6.750

3º - Na Li (CHN), 6.170

4º - Petra Kvitova (RCH), 5.806

5º - Agnieszka Radwanska (POL), 5.590

6º - Maria Sharapova (RUS), 5.335

7º - Angelique Kerber (ALE), 4.550

8º - Eugenie Bouchard (CAN), 4.368

9º - Ana Ivanovic (SER), 4.065

10º - Jelena Jankovic (SER), 3.695

11º - Caroline Wozniacki (DIN), 3.255

12º - Flavia Pennetta (ITA), 3.074

13º - Dominika Cibulkova (ESQ), 3.002

14º - Sara Errani (ITA), 2.885

15º - Lucie Safarova (RCH), 2.825

16º - Carla Suárez Navarro (ESP), 2.790

17º - Victoria Azarenka (BLR), 2.783

18º - Ekaterina Makarova (RUS), 2.630

19º - Andrea Petkovic (ALE), 2.400

20º - Venus Williams (EUA), 2.340

92º - Teliana Pereira (BRA), 635