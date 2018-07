Serena amplia vantagem no ranking e Kvitova entra na briga pelo 2º lugar A queda nas semifinais do Torneio de Madri não diminuiu a folga de Serena Williams na liderança do ranking da WTA. Pelo contrário. A norte-americana ampliou a sua vantagem na liderança de cerca de 2,2 mil para mais de 3 mil pontos na atualização desta segunda-feira da lista após a disputa da competição espanhola.