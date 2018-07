Serena arrasa alemã e Bellucci ganha nas duplas em Indian Wells

Em jogo encerrado apenas na madrugada deste sábado, Serena Williams não teve dificuldades para confirmar o seu favoritismo na estreia do Torneio de Indian Wells. Líder do ranking mundial, a tenista norte-americana arrasou a alemã Laura Siegemund por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em confronto válido já pela segunda rodada da competição realizada nos Estados Unidos.

Desta forma, Serena se credenciou para encarar na terceira fase a casaque Yulia Putintseva, que em outro confronto programado para a última sexta-feira superou a francesa Kristina Mladenovic por duplo 6/4.

Mas, se Serena venceu com facilidade, a sua irmã mais velha, Venus Williams, acabou caindo já em sua estreia em Indian Wells. Décima cabeça de chave da competição, ela foi superada pela japonesa Kurumi Nara, que ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

O jogo diante da tenista oriental marcou, por sua vez, o retorno de Venus a Indian Wells após o um longo boicote de 15 anos ao torneio. Ex-líder do ranking mundial e hoje a 12ª colocada da WTA, ela havia atuado pela última vez na competição em 2001, quando foi vítima da revolta do público local por ter desistido de disputar uma semifinal contra Serena por motivo de lesão. Naquela ocasião, ela foi vítima de racismo por parte dos torcedores, assim como a própria Serena e o pai das tenistas, Richard.

O fato também fez Serena iniciar um boicote ao Torneio de Indian Wells, que ela só foi encerrar ao partir da edição do ano passado da competição, enquanto Venus voltou apenas agora e foi ovacionada pelo público quando entrou em quadra. "Foi um momento maravilhoso", disse a veterana tenista. "Poderiam ter mantido a atitude da última vez, mas todo mundo foi acolhedor. Foi um grande dia", completou, apesar de ter amargado a derrota para a rival japonesa na estreia.

Outra que estreou com vitória fácil em Indian Wells na rodada desta sexta-feira foi a romena Simona Halep. Atual campeã do torneio, ela superou a norte-americana Vania King por duplo 6/1 e assim se credenciou para encarar na terceira rodada a russa Ekaterina Makarova, que em outro duelo do dia passou pela checa Lucie Hradecka por duplo 6/4.

BELLUCCI

Antes de estrear na chave de simples do Masters 1000 de Indian Wells, Thomaz Bellucci abriu com vitória a sua participação nas duplas da competição. Atuando ao lado do argentino Guido Pella, ele superou o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8-6) e 7/5, em duelo encerrado no final da noite de sexta-feira.

Assim, Bellucci e Pella agora esperam pela definição de seus próximos adversários, que deverão ser definidos em duelo programado para este sábado. Eles terão pela frente quem levar a melhor na partida entre a dupla formada pelo canadense Vasek Pospisil e o norte-americano Jack Sock contra o francês Gilles Simon e o paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi.

Já na chave de simples, Bellucci, 29ª cabeça de chave, estreará contra o croata Borna Coric, 47º do ranking, por volta das 19 horas (de Brasília) deste sábado.