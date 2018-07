Serena arrasa chinesa e vai à semifinal em Roma

ROMA - A norte-americana Serena Williams confirmou com tranquilidade o seu favoritismo para garantir vaga na semifinal do Torneio de Roma. A líder do ranking mundial arrasou a chinesa Shuai Zhang por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, nesta sexta-feira, em apenas uma hora e nove minutos de partida.

Assim, a tenista dos Estados Unidos lutará neste sábado por um lugar na decisão de mais um torneio do circuito profissional. A sua adversária será a sérvia Ana Ivanovic, 11.ª cabeça de chave e ex-tenista número 1 do mundo, que nesta sexta derrotou espanhola Carla Suárez Navarro por 2 sets a 1, com 6/4, 3/6 e 6/4.

Grande favorita ao título, Serena usa a competição italiana como preparação para Roland Garros, Grand Slam que começa no próximo dia 25, sendo que na semana passada a norte-americana abandonou o Torneio de Madri nas quartas de final por causa de uma lesão na perna esquerda.

No jogo desta sexta, Serena chegou até a ter o seu saque quebrado no primeiro set, mas converteu quatro de cinco break points para assegurar a tranquila vantagem inicial de 6/1. Já na segunda parcial, desta vez sem ter o serviço ameaçado em nenhuma oportunidade, a norte-americana foi feliz em uma de três chances de ganhar games no saque da rival para depois partir rumo ao triunfo de 6/3 que liquidou o duelo.

JANKOVIC SURPREENDE

Em outro jogo encerrado há pouco em Roma, a sérvia Jelena Jankovic fez bonito ao surpreender a polonesa Agnieszka Radwanska, terceira cabeça de chave, com uma vitória por duplo 6/4. Ex-líder do ranking mundial e sexta pré-classificada em Roma, Jankovic vinha de cinco derrotas seguidas para a tenista da Polônia e só havia levado a melhor sobre a rival no primeiro duelo entre as duas em 2008, pelas oitavas de final de Roland Garros.

Ao encerrar o jejum contra Radwanska, a sérvia se credenciou para enfrentar na semifinal uma outra surpresa do dia. Trata-se da italiana Sara Errani, que superou a chinesa Na Li, vice-líder do ranking mundial, com um triunfo por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/2.