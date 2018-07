Serena arrasa de novo e avança à terceira rodada do US Open

A norte-americana Serena Williams não teve dificuldades para confirmar favoritismo e assegurar classificação à terceira rodada do US Open, nesta quinta-feira, em Nova York. A tenista número 1 do mundo arrasou a sua compatriota Vania King por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, em seu segundo triunfo conquistado com facilidade - na estreia ela bateu a também norte-americana Taylor Townsend por 6/3 e 6/1.

Cinco vezes campeã do Grand Slam realizado em seu país e atual detentora do título da competição, Serena assim se credenciou para enfrentar na próxima fase a norte-americana Varvara Lepchenko, que nesta quinta derrotou a alemã Mona Barthel por 2 sets a 0, com 6/4 e 6/0.

Para dar mais um passo rumo ao hexacampeonato do US Open, Serena precisou de apenas 56 minutos em quadra nesta quinta. Pela primeira vez enfrentando Vania King, atual 81ª colocada do ranking mundial, a número 1 da WTA aproveitou três de seis chances de quebrar o saque da adversária no primeiro set e, ao salvar o único break point cedido à adversária, garantiu a vantagem inicial de 6/1.

Já na segunda parcial, com ainda mais facilidade, Serena converteu três de cinco break points e voltou a confirmar todos os seus serviços para aplicar o "pneu" (6/0) que liquidou o confronto válido pela segunda rodada.

AZARENKA PASSA, IVANOVIC CAI

Outra favorita que assegurou classificação à terceira rodada do US Open em jogo já encerrado nesta quinta foi a bielo-russa Victoria Azarenka. Ex-líder do ranking mundial e 16.ª cabeça de chave desta edição do Grand Slam, ela superou a norte-americana Christina McHale por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/2.

Azarenka, porém, teve bem mais dificuldades para avançar do que Serena, apesar das parciais relativamente tranquilas. Em um jogo que durou uma hora e 46 minutos, ela chegou a ter o saque quebrado por duas vezes pela rival, mas converteu seis de 15 break points para encaminhar o triunfo em sets diretos.

Assim, Azarenka se credenciou para encarar na terceira rodada a vencedora da partida entre Marina Erakovic, da Nova Zelândia, e a russa Elena Vesnina, também programada para ser encerrada nesta quinta.

Já a sérvia Ana Ivanovic, outra ex-líder do ranking mundial, não conseguiu confirmar a sua condição de oitava cabeça de chave do US Open neste dia de confrontos. Ela acabou superada pela checa Karolina Pliskova, que venceu por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/4, e foi à terceira rodada. Agora, por uma vaga nas oitavas de final, ela terá pela frente a australiana Casey Dellacqua, que passou pela chinesa Qiang Wang por 2 a 1, com 4/6, 6/4 e 6/2.

Em outro jogo já encerrado nesta quinta-feira, a italiana Flavia Pennetta, 11.ª cabeça de chave, também foi à terceira rodada em Nova York ao derrotar a norte-americana Shelby Rogers por 6/4 e 6/3.