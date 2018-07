Serena arrasa em estreia e já fala em voltar ao topo

Serena disputa seu terceiro torneio desde que venceu Wimbledon no ano passado e o primeiro após competir em Londres, no início de julho. Por conta de seguidas lesões, ela ficou afastado do circuito por um ano e sofreu grande queda no ranking da WTA. Ela despencou da liderança para o número 169 da lista.

A americana, no entanto, já pensa em recuperar o terreno perdido para as adversárias depois da vitória arrasadora na estreia em Stanford. "Eu sempre digo que, se eu jogar o meu melhor, ninguém pode me vencer. Espero voltar ao meu melhor nível", declarou a tenista.

A ex-número 1 afirmou estar ciente de que vai demorar até alcançar novamente o topo do ranking. "Chegar ao número 1 é ótimo, mas o que eu realmente quero é voltar a jogar bem. Talvez isso tudo me ensine a me tornar uma pessoa mais paciente".

Em busca de sua melhor forma física e técnica, Serena disputará os Torneios de Cincinnati e Toronto antes de disputar o US Open, último Grand Slam do ano, no final de agosto.