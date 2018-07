Serena pega romena na semi em Roma após passar por Kuznetsova

A norte-americana Serena Williams segue imbatível no saibro do Torneio de Roma, na Itália. Nesta sexta-feira, a número 1 do mundo arrasou a russa Svetlana Kuznetsova pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, em apenas 51 minutos. Com o triunfo tranquilo, ela garantiu seu lugar na semifinal.

Neste encontro de veteranas, Serena, de 34 anos, dominou a russa de 30 desde o início. No set inicial, sequer teve o saque ameaçado. Kuznetsova, curiosamente, chegou a ter três break points no segundo set em que não venceu nenhum game.

Depois do veloz triunfo, a líder do ranking vai enfrentar a romena Irina Begu, que avançou na chave ao superar a japonesa Misaki Doi por 6/2 e 7/6 (7/3).

A outra semifinal terá a norte-americana Madison Keys e a espanhola Garbiñe Muguruza, terceira cabeça de chave. Também em grande fase, Muguruza superou a suíça Timea Bacsinszky por 7/5 e 6/2.

Já Keys precisou bater a checa Barbora Strycova para alcançar a semifinal. A norte-americana eliminou a algoz da canadense Eugenie Bouchard por 6/4, 4/6 e 6/3.