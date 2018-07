Serena arrasa Makarova e fará final com Wozniacki

Em sua primeira semifinal de um torneio de Grand Slam, a tenista russa Ekaterina Makarova não conseguiu sequer ameaçar Serena Williams. Assim, a norte-americana ganhou fácil nesta sexta-feira, em Nova York, ao fazer 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, e se classificou para mais uma final de US Open na carreira. Sua adversária na decisão de domingo será a dinamarquesa Caroline Wozniacki.

Número 1 do mundo, Serena vai disputar a final do US Open pela oitava vez na carreira, sem contar os torneios de duplas, nos quais foi campeã duas vezes ao lado da irmã Venus Williams. Agora, ela tentará chegar ao seu sexto título individual em Nova York, repetindo os feitos de 1999, 2002, 2008, 2012 e 2013.

Diante de Makarova, que está com 26 anos e ocupa a 18ª colocação no ranking mundial, Serena não teve dificuldades para ganhar na semifinal desta sexta-feira. Ela esteve perto de fechar com um duplo 6/1, mas permitiu uma pequena reação da russa no segundo set, prolongando o jogo para exatamente 1 hora de duração.

Com 62 títulos na carreira, sendo 17 deles em Grand Slam, Serena entra na final de domingo como a grande favorita. Número 11 do mundo, Wozniacki também se classificou nesta sexta-feira, um pouco mais cedo, após o abandono da chinesa Shuai Peng, com forte cãibra, no final do segundo set da semifinal.

Mesmo porque, Wozniacki ainda busca seu primeiro título num torneio de Grand Slam, tentando acabar com um incômodo jejum em sua carreira. Além disso, a veterana norte-americana de 32 anos leva ampla vantagem no histórico do confronto, com oito vitórias em nove jogos contra a dinamarquesa.