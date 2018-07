Serena arrasa Navarro e conquista o título em Miami pela 8ª vez

De forma indiscutível e arrasadora, a norte-americana Serena Williams conquistou neste sábado o título do Torneio de Miami, nos Estados Unidos, pela oitava vez em sua carreira - é a competição em que mais taças ganhou. Sem encontrar resistência da adversária, a tenista número 1 do mundo bateu a espanhola Carla Suárez Navarro por 2 sets a 0, com direito a um "pneu" - parciais de 6/2 e 6/0.

O título em Miami só aumenta mais os números positivos de Serena Williams. Agora são 66 troféus na carreira, o que a faz ficar a apenas um da compatriota Billie Jean King como a sexta maior vencedora de torneios na história. Só na competição na Flórida, a norte-americana disputou a sua 10.ª final e chegou à 73.ª vitória em 80 partidas disputadas.

A atual sequência positiva de Serena Williams também impressiona. Sem contar a derrota para a romena Simona Halep na semifinal do Torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos, há duas semanas, em que não pode jogar por causa de dores no joelho - e uma desistência não conta para as estatísticas no tênis -, a norte-americana tem agora 21 jogos de invencibilidade, sendo 18 em 2015.

Em quadra, o equilíbrio só aconteceu no início. Atrapalhada pelo sol no começo da decisão, Serena Williams confirmou seus saques e deu trabalho para a espanhola até o jogo ficar em 3 a 2. A partir daí, só deu a norte-americana. Em 31 minutos, a número 1 do mundo obteve duas quebras e fechou a primeira parcial em 6/2.

No segundo set, só Serena Williams jogou. Com 13 pontos consecutivos, abriu 3 a 0 e fez com que a própria torcida local tentasse incentivar Carla Suárez Navarro para poder ter mais disputa. Nada feito. Nos últimos 24 pontos jogados na partida, a norte-americana venceu 22 e conseguiu a vitória com um "pneu", termo conhecido no tênis para uma parcial de 6/0.

Para a espanhola, atualmente na 12.ª colocação, fica o consolo de poder entrar no Top 10 no ranking que será atualizado nesta segunda-feira.