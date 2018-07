Serena arrasa Petkovic e avança em Toronto; Errani derruba Azarenka

Na estreia, Serena perdeu o primeiro set para a italiana Flavia Pennetta. Mas reagiu rapidamente e fechou o jogo com um "pneu". Depois do susto, Serena embalou na competição e venceu com facilidade Petkovic, como se estivesse retomando daquele 6/0 sobre Pennetta.

Apostando no saque, a líder do ranking cravou nove aces, acertou 88% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço e, assim, não teve o saque ameaçado em nenhum momento da partida. Por outro lado, obteve três quebras sobre Petkovic, 16ª cabeça de chave da competição.

Nas quartas de final, Serena vai encarar a italiana Roberta Vinci, que avançou ao eliminar a russa Daria Gavrilova por 6/4 e 6/3. Será apenas o quarto confronto entre Vinci e a norte-americana. Serena venceu os três duelos anteriores, o último deles em 2013.

Vinci não foi a única tenista da Itália a assegurar seu lugar nas quartas de final. Sara Errani surpreendeu ao eliminar a bielo-russa Victoria Azarenka, nesta quinta. Especialista em quadras mais rápidas, a ex-Top 10 foi dominada pela italiana e acabou sendo derrotada em sets diretos, com parciais de 7/5 e 6/3. Na véspera, Azarenka havia eliminado a checa Petra Kvitova, atual número quatro do mundo.

As cabeças de chave Simona Halep e Agnieszka Radwanska também avançaram. E vão se encontrar nas quartas de final. Halep, segunda pré-classificada, superou a alemã Angelique Kerber por 6/3, 5/7 e 6/4, enquanto a polonesa bateu a francesa Alize Cornet por 6/2, 4/6 e 6/4.

Ainda nesta quinta avançaram na chave a suíça Belinda Bencic, ao despachar a alemã Sabine Lisicki por 6/1, 1/6 e 7/6 (7/3), e a ucraniana Lesia Tsurenko, que eliminou outra tenista da Alemanha, Carina Witthoeft, por 6/3 e 6/4.