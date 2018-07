Serena arrasa Radwanska e vai à final em Istambul

Em grande fase neste segundo semestre, a atual número 3 do mundo vai enfrentar na final a vencedora do confronto entre a russa Maria Sharapova e a bielo-russa Victoria Azarenka. Elas se enfrentam ainda neste sábado.

Na decisão deste domingo (às 13 horas de Brasília), Serena tentará coroar sua grande ascensão no segundo semestre deste ano. A americana conquistou os títulos mais importantes desta parte da temporada, ao vencer em Wimbledon, nos Jogos Olímpicos de Londres e no US Open. Ao todo, ela venceu 47 das suas últimas 49 partidas.

Para alcançar mais uma final, Serena não aliviou diante de Radwanska, abatida pela maratona de 3h30min contra a italiana Sara Errani, na sexta-feira. A americana só foi ameaçada no início, quando chegou a perder o saque no quarto game. Mas, depois, embalou e não deu mais chances à rival.

No segundo set, chegou a alcançar 85% de aproveitamento quando jogou com o primeiro serviço. Assim, não teve o saque ameaçado em toda a parcial. Ao faturar três quebras, se impôs em quadra e garantiu a vitória.