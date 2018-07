Serena arrasa romena e fatura o título em Toronto

TORONTO - A norte-americana Serena Williams não tomou conhecimento da romena Sorana Cirstea, neste domingo, para faturar o título do Torneio de Toronto. A tenista número 1 do mundo venceu a adversária por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, para garantir o seu 54.º troféu de simples no circuito profissional da WTA.

Serena precisou de apenas 65 minutos para liquidar a 27.ª colocada do ranking mundial e levar pela terceira vez o título no Canadá, onde também se sagrou campeã em 2001 e 2011. Já Sorana Cirstea, mesmo tendo sido arrasada, não pode reclamar do vice-campeonato, pois realizou uma campanha surpreendente e espetacular, na qual desbancou Caroline Wozniacki, Jelena Jankovic, Petra Kvitova e Na Li, esta última na semifinal.

Essa foi a terceira vitória de Serena em três jogos contra Cirstea, que já havia sido derrotada pela norte-americana, também de forma arrasadora, na edição deste ano de Roland Garros e no Torneio de Stanford de 2012.

Serena agora acumula oito títulos nesta temporada, na qual contabiliza 54 vitórias e apenas três derrotas. Com o título deste domingo, ela também ganhou ainda mais confiança para o US Open, Grand Slam que começa no próximo dia 26, em Nova York.

Para alcançar a sua oitava taça no ano, Serena aproveitou seis de nove chances de quebrar o saque de Cirstea, que converteu apenas um de dois break points cedidos pela norte-americana em todo confronto. Desta forma, a líder do ranking mundial pôde se dar ao luxo de exibir apenas 46% de aproveitamento com o seu primeiro saque, contra 50% de sua rival de 23 anos, que neste domingo disputou a sua terceira decisão no circuito profissional.