Serena arrasa veterana e vai às oitavas em Wimbledon

LONDRES - A norte-americana Serena Williams encerrou de forma categórica com a campanha histórica da japonesa Kimiko Date-Krumm nesta edição de Wimbledon. A tenista número 1 do mundo arrasou a veterana rival de 42 anos com uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, neste sábado, para assegurar lugar nas oitavas de final do Grand Slam inglês.

Com a vitória arrasadora, a atual campeã da tradicional competição realizada em Londres se credenciou para enfrentar na próxima fase a alemã Sabine Lisicki, que neste sábado eliminou a australiana Samantha Stosur, 14.ª cabeça de chave, ao vencer por 2 sets a 1, de virada, com 4/6, 6/2 e 6/1.

Até ser massacrada por Serena neste sábado, Kimiko já havia feito história por duas vezes neste edição de Wimbledon. Ao estrear com vitória, ela se tornou a segunda jogadora mais velha a vencer uma partida do tradicional torneio desde 2004, quando Martina Navratilova foi à segunda rodada aos 47 anos. Já ao passar pela segunda fase do torneio, a japonesa se tornou a jogadora com mais idade a alcançar a terceira rodada do Grand Slam inglês desde o início da Era Aberta do tênis profissional, iniciada em 1968.

Desta vez, porém, a tenista asiática foi liquidada por Serena em apenas 61 minutos. Ao aproveitar seis de nove chances de quebrar o saque da japonesa e perdendo apenas uma vez com o serviço na mão em toda partida, a norte-americana encaminhou rapidamente o triunfo, no qual ainda contabilizou oito aces e 28 winners.

RADWANSKA E NA LI TAMBÉM AVANÇAM

Outra tenista de destaque que assegurou vaga nas oitavas de final neste sábado foi a polonesa Agnieszka Radwanska, quarta cabeça de chave. Ela passou pela norte-americana Madison Keys, derrotada por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3. A sua próxima rival será a búlgara Tsvetana Pironkova, que na terceira rodada superou a croata Petra Martic, também por 2 a 1, com 6/1, 4/6 e 6/2.

Também garantida nas oitavas de final está a chinesa Na Li. Sexta cabeça de chave, a tenista asiática avançou no Grand Slam ao derrotar a checa Klara Zakopalova por 2 sets a 1, de virada, com 4/6, 6/0 e 8/6. Assim, ela se credenciou para encarar na próxima fase a italiana Roberta Vinci, que neste sábado superou a também checa Dominika Cibulkova por 6/1 e 6/4.

A checa Petra Kvitova, oitava cabeça de chave, também justificou favoritismo para ir às oitavas de final neste sábado. Ela sofreu um pouco, mas eliminou a russa Ekaterina Makarova ao ganhar por 2 sets a 1, com 6/3, 2/6 e 6/3. A sua próxima adversária será a espanhola Carla Suárez Navarro.

Outro duelo definido das oitavas de final irá reunir a britânica Laura Robson e a estoniana Kaia Kanepi. A primeira delas seguiu em frente em Wimbledon ao bater Marina Erakovic, da Nova Zelândia, por 2 sets a 1, com 1/6, 7/5 e 6/3. Já a tenista da Estônia eliminou a norte-americana Alison Riske com parciais de 6/2 e 6/3.

Já Monica Puig colocou Porto Rico nas oitavas de final de Wimbledon ao passar pela checa Eva Birnerova por 2 sets a 1, com 4/6, 6/3 e 6/4. Na próxima fase ela pegará a norte-americana Sloane Stephens, que neste sábado venceu a checa Petra Cetkovska por 2 a 1, com 7/6 (7/3), 0/6 e 6/4.