Serena atinge 150ª semana seguida no topo do ranking da WTA

Faltando apenas uma semana para o início da temporada 2016 do tênis, Serena Williams atingiu nesta segunda-feira mais um feito que confirma o seu domínio do esporte. A norte-americana completou a marca de 150 semanas como número 1 do mundo. E não será fácil tirá-la da ponta do ranking da WTA, pois Serena soma 9.945 pontos, com quase 4 mil de vantagem para a segunda colocada, a romena Simona Halep, com 6.060.

Serena é a número 1 do mundo desde 18 de fevereiro de 2013, logo após ser vice-campeã do Torneio de Doha, quando assumiu a ponta do ranking pela primeira vez desde que lesões quase abreviaram a sua carreira, a deixando afastada das quadras por 11 meses, entre 2010 e 2011.

Com as 150 semanas atingidas nesta segunda-feira, Serena está a apenas seis de igualar a segunda maior sequência na liderança do ranking, de Martina Navratilova, entre 14 de junho de 1982 e 9 de junho de 1985 - a maior série é de Steffi Graf, com 186 semanas, entre 17 de agosto de 1987 e 10 de março de 1991.

Desde que recuperou a condição de número 1 do mundo, Serena venceu 171 partidas e sofreu apenas 13 derrotas. Além disso, ela venceu 22 dos 39 torneios disputou, incluindo 6 de 11 Grand Slams.

Serena, porém, não joga desde setembro, quando perdeu para a italiana Roberta Vinci nas semifinais do US Open. Ela está prevista para voltar a entrar em quadra em 4 de janeiro, quando ela e Jack Sock vão defender os Estados Unidos na Copa Hopman, torneio amistoso por equipes disputado em Perth, na Austrália.