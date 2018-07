Serena atropela compatriota e avança fácil às oitavas em Melbourne

Agora segunda colocada do ranking mundial do tênis, Serena Williams quer recuperar o posto perdido para a alemã Angelique Kerber e o primeiro Grand Slam do ano é ótima oportunidade para isso. Inspirada, a norte-americana não tomou conhecimento da compatriota Nicole Gibbs, de 23 anos, 92.ª do ranking. Venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, e avançou às oitavas de final do Aberto da Austrália.

Assim, Serena mantém a escrita de chegar pelo menos até a quarta rodada em Melbourne. Desde 1999, quando ganhou seu primeiro Grand Slam, ela só não foi tão longe em 2006, no pior momento da sua carreira - à época, ficou dois anos sem fazer uma semifinal de Grand Slam.

Na próxima rodada, a veterana de 35 anos vai enfrentar a checa Barbora Strycova, 16.ª do ranking mundial, que, também neste sábado, eliminou a francesa Caroline Garcia (24.ª), em set diretos, com parciais de 6/2 e 7/5. Serena e Strycova já se enfrentaram duas vezes no circuito da WTA, com duas vitórias fáceis da norte-americana, ambas em Grand Slam - Aberto da Austrália e Wimbledon em 2012.

Ainda neste sábado, a britânica Johanna Konta, atual nona colocada no ranking da WTA, fez valer o melhor momento para vencer a dinamarquesa Caroline Wozniacki (14.ª) por 2 sets a 0 (6/3 e 6/1).

Konta precisa defender a semifinal conquistada na semana passada para não cair no ranking, o melhor da carreira. Nas oitavas ela vai enfrentar a russa Ekaterina Makarova (30.ª), que surpreendeu a eslovaca Dominika Cibulkova, sexta cabeça da chave. O duelo foi decidido em três sets, com parciais de 6/2, 6/7 (3/7) e 6/3.

Mas a grande zebra do dia foi a vitória da norte-americana Jennifer Brady (116.ª) sobre a russa Elena Vesnina (18.ª) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2. A jovem, de 21 anos, joga apenas seu segundo Grand Slam - caiu na primeira rodada do US Open em 2014.

Nas oitavas, ela fará um duelo inesperado contra Mirjana Lucic-Baroni (79.ª), da Croácia, que precisou de três sets para superar a grega Maria Sakkari (94.ª). Todas as favoritas deste quadrante caíram cedo, como a polonesa Agnieszka Radwanska (terceira cabeça de chave), eliminada pela croata.