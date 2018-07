Serena atropela nova rival espanhola e vai à semifinal na Suécia

BASTAD - A norte-americana Serena Williams conquistou nova vitória arrasadora, nesta sexta-feira, em sua campanha no Torneio de Bastad. Favorita disparada ao título da competição realizada em quadra de saibro na Suécia, a tenista número 1 do mundo desta vez atropelou a espanhola Lourdes Dominguez Lino por 2 sets a 0, com duplo 6/1, para ir às semifinais.

Desta forma, Serena acumula apenas dez games perdidos em três jogos até aqui em Bastad, onde terá pela frente na próxima fase a checa Klara Zakopalova, terceira cabeça de chave, que nesta sexta superou a holandesa Richel Hogenkamp com parciais de 6/2 e 6/3.

Serena tenta confirmar o seu favoritismo em Bastad em seu primeiro torneio depois de ter decepcionado em Wimbledon, Grand Slam no qual amargou uma surpreendente eliminação nas oitavas de final diante da alemã Sabine Lisicki.

Batida com facilidade por Serena nesta sexta-feira, Lourdes Dominguez Lino foi a responsável pela eliminação de Teliana Pereira na segunda rodada em Bastad, onde a brasileira acabou derrotada de virada pela tenista espanhola.

Atual 54.ª colocada do ranking mundial, Lino foi superada em apenas uma hora e dois minutos nesta sexta. A norte-americana começou o jogo de forma eficiente ao aproveitar as três chances que teve de quebrar o saque da espanhola no primeiro set, enquanto a sua rival não converteu nenhum dos dois break points desta parcial, encerrada assim em 6/1.

Já no segundo set, Serena voltou a ser feliz nas três oportunidades de quebra que obteve, enquanto Lino ganhou seu único game na parcial ao converter um break point, fato que proporcionou a repetição do 6/1 que liquidou o duelo.

A outra semifinal do Torneio de Bastad também já foi definida nesta sexta-feira e irá reunir a sueca Johanna Larsson, oitava cabeça de chave, e a italiana Flavia Pennetta. A primeira delas avançou ao vencer com facilidade a francesa Mathilde Johansson por 6/1 e 6/2, enquanto a tenista da Itália bateu a francesa Virginie Razzano por 6/1 e 6/3.

Eliminada na segunda rodada da chave de simples, Teliana Pereira joga nesta sexta-feira uma das semifinais de duplas em Bastad. Ao lado da colombiana Mariana Duque, ela enfrentará a espanhola Anabel Medina Garrigues e a checa Klara Zakopalova por uma vaga na decisão.