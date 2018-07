Serena atropela ucraniana e avança às quartas em Indian Wells

O triunfo foi o terceiro de Serena sobre a ucraniana que, aos 29 anos, é uma das mais experiente dos circuito. Elas não se enfrentavam desde o Torneio de Cincinnati de 2009 e, curiosamente, fizeram seus três confrontos em solo norte-americano. Atualmente no 70.º lugar do ranking mundial, Bondarenko tem começado os torneios da WTA do qualifying.

Já Serena, que segue soberana no ranking, disputa em Indian Wells só o seu segundo torneio no ano, depois de ser vice-campeã no Aberto da Austrália, derrota na final pela alemã Angelique Kerber.

Na próxima rodada, ela encara a romena Simona Halep, que contou com a desistência de Barbora Strycora, da República Checa, para avançar às oitavas de final. Serena já jogou sete vezes contra a atual número 5 do mundo e ganhou seis vezes. A única derrota foi no Masters da WTA de 2014.

No ano passado, as duas deveria se enfrentar na semifinal de Indian Wells mas Serena, que voltava ao torneio depois de 14 anos de boicote, sofreu uma lesão no joelho direito e decidiu não jogar. A norte-americana não vence na Califórnia desde 2001, quando foi ofendida por parte do público na final contra belga Kim Clijsters.