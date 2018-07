Serena avança à final e decidirá título em Roma contra compatriota

Líder do ranking mundial, Serena Williams ainda segue em busca do seu primeiro título no ano. Neste sábado, ela deu um passo importante ao avançar à final do Torneio de Roma, jogado no saibro. No Foro Italico, sofreu no início, mas venceu a romena Irina-Camelia Begu por 2 sets a 0 (6/4 e 6/1), em menos de uma hora e meia de confronto.

A final na Itália será contra outra norte-americana, Madison Keys, que surpreendeu a espanhola Garbiñe Muguruza, cabeça de chave número 3, na outra semifinal. O jogo deveria acontecer também na quadra central, mas foi adiado devido às chuvas. Depois, acabou transferido para uma quadra secundária, chegando a ser paralisado pelo mau tempo. Nada que atrapalhasse Keys, que venceu por 7/6 (7/5) e 6/4.

A decisão de domingo será apenas o terceiro confronto entre Serena e Keys. As duas se enfrentaram em dois Grand Slams no ano passado: na semifinal do Aberto da Austrália e nas oitavas do US Open. Keys, 24.ª do ranking mundial, perdeu as duas. A jovem, de apenas 21 anos, aliás, vai atrás só do segundo título na carreira - venceu em Eastbourne, na Inglaterra, em 2014.

Já Serena está estacionada em 69 conquistas. Na atual temporada, perdeu as decisões do Aberto da Austrália (para a alemã Angelique Kerber) e de Indian Wells (da bielo-russa Victoria Azarenka). Sua última participação foi em Miami, em março, quando caiu diante da russa Svetlana Kuznetsova nas oitavas de final.

Recuperada de lesão, não vinha dando sopa para o azar em Roma. Neste sábado, contra Begu, 34.ª do mundo, começou mal o jogo. Nos oito primeiros games, sofreu duas quebras, chegando a salvar um triplo match-point no quarto game. Serena só deslanchou no fim, fechando em 6/4.

Logo no começo do segundo set, a líder do ranking mundial foi quebrada pela romena, que não chegou a se empolgar. Sofreu o troco logo em seguida e permitiu a Serena enfim jogar o que sabe. Rapidamente a norte-americana venceu seis games seguidos para fechar a partida.