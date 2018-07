Serena avança à terceira rodada e Wozniacki é eliminada em Wimbledon

A norte-americana Serena Williams avançou à terceira fase do Torneio de Wimbledon ao vencer com tranquilidade nesta quarta-feira a búlgara Viktoriya Tomova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4 em 1h06 de partida. Na próxima fase, ela enfrentará a vencedora do confronto entre a alemã Tatjana Maria e a francesa Kristina Mladenovic.

+ Federer volta a vencer fácil e dá novo passo em busca do nono título

Cabeça de chave número 25 por conta de seus sete títulos no Grand Slam de Londres, Serena justificou a posição de favorita e não deu chances para a adversária, atual 135 do ranking. Ela ganhou 84% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro saque. Dos 32 saques colocados em jogo, só não converteu em pontos apenas cinco.

Serena, que ocupa atualmente o posto de número 181 no ranking da WTA, também foi bastante efetiva quando foi à rede, com 88% de acerto. Das 16 vezes que subiu para matar o ponto, só vacilou em duas oportunidades. A adversária, praticamente, não teve chances com a norte-americana, com apenas uma possibilidade de quebra, não efetivada.

Campeã pela última vez de Wimbledon em 2016, Serena ficou de fora da disputa do ano passado por conta do nascimento da filha. Com isso, a vitória sobre Tomova foi o 16º triunfo consecutivo da norte-americana no Grand Slam londrino.

WOZNIACKI É ELIMINADA

A dinamarquesa Caroline Wozniacki, número 2 do mundo, deu adeus à competição ao perder para a russa Ekaterina Makarova por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 7/5, em 2h09 de partida.

Makarova agora terá pela frente a checa Lucie Safarova, que derrotou a polonesa Agnieszka Radwanska, favorita de número 32, por 7/5 e 6/4. A dinamarquesa, atual campeã do Aberto da Austrália, não costuma ir bem na grama em Londres.

Seu melhor resultado na história de Wimbledon foi as oitavas de final. Com a derrota, Wozniacki perderá 170 pontos, mas não terá ameaçado o segundo posto, devido à eliminação precoce de suas principais concorrentes, como a norte-americana Sloane Stephens, a ucraniana Elina Svitolina, a francesa Caroline Garcia e a checa Petra Kvitova.

OUTROS RESULTADOS

Ainda nesta quarta-feira, a holandesa Kiki Bertens, cabeça de chave número 20, derrotou a russa Anna Blinkova por 6/4 e 6/0 e agora enfrentará a norte-americana Venus Williams, nona do ranking e cinco vezes campeã em Wimbledon. Venus, mais cedo, bateu a romena Alexandra Dulgheru, de virada, com parciais de 4/6, 6/0 e 6/1.

A alemã Julia Görges, cabeça de chave de número 13, bateu a bielo-russa Vera Lapko por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6, 6/2 e agora terá pela frente quem passar do confronto entre a ucraniana Lesia Tsurenko e a checa Barbora Strycova, 23ª favorita da competição.

A italiana Camila Giorgi bateu a norte-americana Madison Brengle por duplo 6/4 e agora enfrentará a vencedora do duelo entre a checa Katerina Siniakova e a tunisiana Ons Jabeur.