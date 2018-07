Serena avança e encara norte-americana de só 15 anos em Miami

A norte-americana Serena Williams venceu com facilidade a romena Monica Niculescu por 2 sets 0, com parciais de 6/3 e 6/1, neste sábado e avançou para a terceira fase do Torneio de Miami. Agora, a número 1 do ranking da WTA enfrentará a compatriota Catherine Bellis, de apenas 15 anos, em mais um passo da luta pelo seu oitavo troféu do torneio.

Apesar de um placar tranquilo, Serena não fez uma boa apresentação. Somou 35 erros não-forçados e só conseguiu fechar o jogo após 1 hora e 21 minutos em quadra. No primeiro set, quebrou o serviço da adversária no quarto game, mas a romena devolveu a quebra na sequência e deixou empatado em 3 a 3. Serena voltou a quebrar o saque da adversária no oitavo game e depois fechou em 6/3.

No segundo set, a americana justificou porque é a maior vencedora do torneio, conseguiu uma quebra logo no primeiro game e depois mais duas vezes para fechar a parcial em 6/1.

ZEBRA SOLTA

Depois de Maria Sharapova, segunda colocada no ranking, perder na estreia, foi a vez agora de Eugenie Bouchard, sétima do mundo, se despedir da competição na segunda rodada e com direito a um "pneu". A canadense perdeu para a alemã Tatjana Maria (113ª) por 2 sets a 0 (6/0 e 7/6 (11/9)). Maria agora encara a suíça Belinda Bencic (34ª) na terceira fase da competição.

Caroline Wozniacki, quinta do ranking, não vacilou e garantiu a classificação para as oitavas de final ao vencer Kaia Kanepi, da Estônia, por 2 sets a 1, (4/6, 6/1 e 6/3). Agora, a dinamarquesa enfrentará Venus Williams, que derrotou a australiana Samantha Stosur por 2 sets a 0 (6/4 e 7/6 (9/7)).