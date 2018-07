Serena avança e Sharapova é eliminada em Montreal

As primeiras partidas da rodada desta quinta-feira já reservaram algumas surpresas no Torneio de Montreal. Mas entre as zebras, a principal cabeça de chave da competição confirmou o favoritismo e avançou à terceira rodada da competição. A norte-americana Serena Williams derrotou a checa Lucie Safarova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em uma hora e meia de jogo, e se classificou.

Serena despachou a adversária muito em função do serviço. Os saques da norte-americana funcionaram como ela queria, principalmente nos momentos de maior pressão e ela cedeu apenas uma quebra a Safarova. Em compensação, quebrou a adversária em três oportunidades, e foi o suficiente para arrancar para uma difícil vitória.

Agora, a atual número 1 do mundo terá pela frente uma ex-líder do ranking. Serena enfrentará a dinamarquesa Caroline Wozniacki, 11.ª cabeça de chave, que não teve nenhuma dificuldade para se classificar nesta quinta. Diante da norte-americana Shelby Rogers, 113.ª do ranking, ela cedeu apenas um game e precisou de somente 56 minutos para vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0.

Este será o oitavo confronto entre Serena e Wozniacki, com ampla vantagem para a norte-americana. Das sete vezes anteriores em que se enfrentaram, a número 1 do mundo venceu seis, sendo que o único triunfo da dinamarquesa aconteceu em 2012.

SHARAPOVA CAI

Se Serena confirmou o favoritismo e avançou, a russa Maria Sharapova protagonizou uma das surpresas desta quinta e caiu diante da espanhola Carla Suárez Navarro. Em 2h21min de jogo, a cabeça de chave número 14 eliminou a quarta favorita do torneio por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/2.

Outra grande surpresa do dia foi protagonizada por Ekaterina Makarova. A número 19 do mundo superou o favoritismo da cabeça de chave número 2 de Montreal, a checa Petra Kvitova, e conseguiu uma grande vitória por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/2, também garantindo-se na terceira rodada.