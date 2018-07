Serena, Azarenka e Kvitova avançam em Wimbledon

Serena conseguiu uma vitória de virada para se manter na luta pelo seu quinto título em Wimbledon. A número 6 do mundo venceu a chinesa Jie Zheng, 25ª colocada no ranking da WTA por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/2 e 9/7, em 2 horas e 28 minutos. A norte-americana terminou a partida com 54 winners e 23 aces, contra 21 bolas vencedoras e apenas um ace da chinesa.

O primeiro set do duelo foi muito equilibrado e sem quebras de serviço. Assim, a disputa seguiu para o tie-break, vencido por Zheng. Na segunda parcial, porém, Serena foi soberana. A norte-americana converteu dois break-points e venceu com facilidade por 6/2.

Muito disputado, o terceiro set teve 16 games, já que não existe tie-break no terceiro set dos jogos entre mulheres em Wimbledon. Assim, Serena precisou quebrar o serviço de Zheng no 15º game para ter a chance de fechar o jogo. Em seguida, no seu saque, a norte-americana desperdiçou dois match points, mas conseguiu converter o terceiro para avançar em Londres.

Nas oitavas de final, Serena vai encarar a casaque Yaroslava Shvedova, que venceu a italiana Sara Errani por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4. Número 65 do mundo, a ela fez história ao vencer a primeira parcial sem perder sequer um ponto para a atual vice-campeã de Roland Garros e 10ª colocada no ranking da WTA.

Campeã do Aberto da Austrália, Azarenka se garantiu nas oitavas de final de Wimbledon ao vencer neste sábado a eslovaca Jana Cepelova, que veio do qualifying e está apenas em 178º lugar no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em 1 hora e 14 minutos. No ano passado, a número 2 do mundo avançou até as semifinais no Grand Slam londrino.

Seu próximo compromisso em Wimbledon será um duelo de ex-números 1 do mundo. Azarenka vai enfrentar a sérvia Ana Ivanovic, que avançou após 1 hora e 55 minutos em Wimbledon ao vencer a alemã Julia Goerges, 24ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4. Número 14 do mundo, Ivanovic está empatada em 2 a 2 no confronto direto com Azarenka.

Atual campeã de Wimbledon, Kvitova avançou com extrema facilidade às oitavas de final. Neste sábado, a número 4 do mundo venceu a norte-americana Varvara Lepchenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0. Agora, Kvitova vai enfrentar a italiana Francesca Schiavone contra quem está em vantagem de 2 a 1 no confronto direto.

Campeã de Roland Garros em 2010, Schiavone se classificou para as oitavas de final de Wimbledon ao superar checa Klara Zakopalova, 31ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4, em 1 hora e 8 minutos. A número 26 do mundo tem as quartas de final em 2009 como melhor resultado no Grand Slam londrino e já igualou o seu desempenho de 2011 com essa vitória.

Também neste sábado, a italiana Roberta Vinci, que passou pela croata Mirjana Lucic (7/6 e 7/6), e a austríaca Tamira Paszek, que eliminou a belga Yanina Wickmayer (2/6, 7/6 e 7/5) avançaram em Wimbledon e vão se enfrentar nas oitavas de final.