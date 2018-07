Serena bate austríaca e avança no Aberto da Austrália

MELBOURNE - A norte-americana Serena Williams superou a falta de ritmo de jogo e avançou com facilidade na sua partida de estreia no Aberto da Austrália. Nesta terça-feira, a cabeça de chave número 12 derrotou a austríaca Tamira Paszek, 45ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 19 minutos.

Com várias lesões nos últimos meses, Serena disputou apenas três partidas desde a sua derrota na final do US Open em setembro de 2011, mas mesmo assim conseguiu triunfar. Assim, a norte-americana, que foi campeã do Aberto da Austrália em 2009 e 2010, conseguiu a sua 15ª vitória seguida no torneio, já que não atuou no ano passado. Ela também foi campeã em 2003, 2005 e 2007 em Melbourne.

Mais agressiva, Serena terminou a partida desta terça-feira, encerrada apenas na madrugada australiana, com 16 aces, 34 winners e 26 erros não-forçados. Além disso, converteu três do dez break-points que obteve, além de ter salvado as duas chances de quebra de serviço que Paszek teve.

Nesta terça-feira, Serena teve o controle da partida contra a austríaca, que já foi treinada pelo brasileiro Larri Passos. No primeiro set, a norte-americana conseguiu uma quebra de serviço no oitavo game e em seguida confirmou o seu saque para fechar a parcial em 6/3.

No segundo set, a austríaca manteve o duelo equilibrado até o quarto game. Depois, porém, Serena obteve duas quebras de serviço, venceu quatro games seguidos e triunfou por 6/2 para fechar a partida em 2 sets a 0.

Classificada para a segunda rodada do Aberto da Austrália, Serena vai enfrentar a checa Barbora Zahlavova Strycova, número 49 do mundo, que eliminou a francesa Iryna Bremond (6/0 e 6/4).