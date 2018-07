Serena bate Azarenka e avança invicta em Istambul

Ainda sem perder sets na competição, Serena venceu a terceira partida seguida e confirmou sua condição de grande favorita ao título. Sua adversária na semifinal só deverá ser definida ao fim da rodada desta sexta-feira.

Azarenka, por sua vez, se complicou na tabela do Grupo A. Ela soma os mesmos dois pontos da chinesa Na Li, ambas com uma vitória e uma derrota cada. As duas farão um confronto direto na briga pela classificação nesta sexta. Se for eliminada, a bielo-russa poderá perder a liderança do ranking ao fim do torneio.

Como aconteceu na final do US Open, Serena e Azarenka fizeram um confronto equilibrado. Serena saiu na frente ao faturar a primeira quebra de saque do jogo. E, mesmo depois de perder o serviço, manteve o controle e venceu o set inicial.

Após abrir vantagem, Serena diminuiu o ritmo e viu a bielo-russa crescer em quadra. A líder do ranking faturou duas quebras em sequência e sacou em 3/0. No entanto, viu a americana reagir rapidamente e virar o placar, fechando o duelo em 1h35min.

A rodada desta quinta ainda terá o confronto entre a australiana Samantha Stosur, substituta de Petra Kvitova, e a italiana Sara Errani. Kvitova desistiu da competição por causa de uma virose.