Serena bate Bacsinszky e fará semifinal com Halep em Indian Wells

De volta a Indian Wells após 14 anos, Serena Williams parece já se sentir novamente em casa no torneio norte-americano. Apoiada pela torcida da casa, a número 1 do mundo chegou às semifinais da competição na noite da última quarta-feira, ao despachar a suíça Timea Bacsinszky por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h25min de partida.

Serena disputou somente quatro edições em Indian Wells, em 1997, 1999, 2000 e 2001, mas já foi o suficiente para conquistar o título duas vezes (1999 e 2001). Ela passou a boicotar a competição depois de ter sido vítima de injúria racial na decisão de 2001 e tem sido muito bem recebida pela torcida na atual edição do torneio.

Diante de Bacsinszky, cabeça de chave número 27, Serena teve muita dificuldade para confirmar seu potente serviço e foi quebrada em três oportunidades. Mas a norte-americana mostrou toda sua experiência para crescer nos momentos decisivos, conseguiu duas quebras a mais e arrancou para o triunfo.

Esta foi a 15.ª vitória seguida de Serena, que agora terá pela frente nas semifinais a romena Simona Halep, terceira cabeça de chave. Na outra semifinal, o confronto será decidido ainda nesta quinta, entre as vencedoras dos duelos Lesia Tsurenko x Jelena Jankovic e Sabine Lisicki x Flavia Pennetta.