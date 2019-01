Serena bate canadense e garante vaga na próxima fase do Aberto da Austrália

Sete vezes campeã do Aberto da Austrália, a norte-americana Serena Williams, a número 16 do mundo, não teve dificuldades para derrotar, nesta quinta-feira, a canadense Eugenie Bouchard, ex-Top 5, com um duplo 6/2, em apenas 1h10, garantindo vaga na terceira rodada do primeiro Grand Slam do ano.

Serena, de 37 anos, busca a 24ª conquista em Grand Slam para se igualar à australiana Margaret Court, que atuava nos anos 1960 e 1970. A norte-americana imprimiu um ritmo forte desde o início do jogo e impediu que Bouchard, de 24 anos e hoje a 79ª colocada no ranking, repetisse a grande atuação do jogo anterior, quando venceu a chinesa Shuai Peng por 6/2 e 6/1.

"Não tenho jogado muitas partidas desde o ano passado, mas isso não é um problema", disse Serena, que não participou da edição do ano passado da competição australiana e não atuava em uma competição oficial desde o US Open de 2018. Ela se recuperava fisicamente após ter dado luz à sua primeira filha em setembro de 2017.

Diante de Bouchard, Serena disparou 20 winners e cometeu 17 erros não-forçados. Além disso, obteve seis quebras de serviço, sendo quatro no primeiro set, em que perdeu o seu saque em duas oportunidades.

Na próxima rodada, Serena terá como adversária a ucraniana Dayana Yastremska, que eliminou a espanhola Carla Suárez Navarro, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/1.

Número 57 do mundo, Yastremska é apontada como uma nova promessa do tênis. Na primeira rodada, a tenista de 18 anos derrotou a experiente australiana Samantha Stosur, de 34 anos, campeão do US Open de 2011, por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

Halep perde set, mas avança e encara Venus na 3ª rodada

Líder do ranking da WTA, Simona Halep, teve dificuldades, perdeu o segundo set e chegou a estar em desvantagem no terceiro, mas avançou à terceira rodada do Aberto da Austrália. Nesta quinta-feira, a romena derrotou a norte-americana Sofia Kenin, a número 37 do mundo, por 6/3, 6/7 (5/7) e 6/4, e agora terá pela frente Venus Williams.

Halep chegou à final na Austrália no ano passado depois de salvar match points na terceira rodada e novamente nas semifinais, mas perdeu o campeonato para Caroline Wozniacki. Agora, avançou à terceira rodada após encontrar dificuldades diante de Kenin, que chegou a Melbourne embalada por um título conquistado em Hobart.

A impressão era de que a romena venceria o jogo com facilidade após ganhar o primeiro set e abrir 3/0 no segundo, mas ela viu a norte-americana reagir e empatar o duelo. Kenin, então, chegou a estar em vantagem de 4/2 no terceiro set, mas deu a Halep a possibilidade de reagir ao cometer muitos erros. A romena aproveitou e fechou o jogo em 2 horas e 31 minutos.

Agora, então, Halep terá pela frente Venus, dona de sete títulos de Grand Slams. A número 36 do mundo derrotou nesta quinta a francesa Alize Cornet, a 46ª colocada no ranking, por 6/3, 4/6 e 6/0, em 2 horas e 18 minutos.

Cornet até venceu o segundo set, mas Venus, que disputa o Aberto da Austrália pela 19ª vez, mas sem nunca tê-lo vencido antes, foi implacável no terceiro. Venus está em vantagem de 3 a 2 no confronto direto com Halep, mas perdeu os últimos dois duelos com a número 1 do mundo.

Atual campeã do US Open, a japonesa Naomi Osaka está na terceira rodada do Aberto da Austrália. Nesta quinta-feira, a número 4 do mundo derrotou a eslovena Tamara Zidansek, a 78ª colocada no ranking, por 6/2 e 6/4.

A japonesa chegou a estar em desvantagem no segundo set, mas conseguiu reagir, obteve quebra de serviço quando a parcial estava empatada em 4/4 e fechou o duelo na sequência. A sua oponente na terceira rodada vai ser a taiwanesa Su-Wei Hsieh, a número 27 do mundo, que bateu a alemã Laura Siegemund por 6/3 e 6/4.

De virada, a checa Karolina Pliskova, a número 8 do mundo, derrotou a norte-americana Madison Brengle, 88ª colocada no ranking, por 4/6, 6/1 e 6/0. A checa conseguiu seis quebras de serviço em sete break points e vai buscar uma vaga nas oitavas de final no duelo contra a italiana Camila Giorgi, a número 28 do mundo.

Número 7 do mundo, a ucraniana Elina Svitolina avançou para a terceira rodada do Aberto da Austrália ao derrotar a eslovaca Viktoria Kuzmova, a 48ª colocada no ranking, por 6/4 e 6/1. A sua adversária por uma vaga nas oitavas de final vai ser Shuai Zhang, da China.

A leta Anastasija Sevastova, a número 12 do mundo, venceu a canadense Bianca Vanessa Andreescu, 106ª colocada no ranking, por 6/3, 3/6 e 6/2. Sua próxima oponente em Melbourne será a chinesa Qiang Wang, número 21 do mundo, que derrotou a sérvia Aleksandra Krunic por 6/2 e 6/3.

A norte-americana Madison Keys, a número 17 do mundo, também avançou à terceira rodada do Aberto da Austrália ao bater a russa Anastasia Potapova, a 89ª colocada no ranking, por 6/3 e 6/4. Sua adversária na sequência do evento vai ser a belga Elise Mertens, número 12 do mundo, que venceu a russa Margarita Gasparyan (91ª) por 6/1 e 7/5.