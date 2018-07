Serena bate checa com 'pneu' e está na final em Bastad

BASTAD - Favorita a conquistar o título do Torneio de Bastad, na Suécia, a norte-americana Serena Williams se classificou neste sábado para a decisão. Pelas semifinais, a número 1 do mundo superou a checa Klara Zakopalova, 37ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4, em 1 hora e 7 minutos.

Esta foi a quinta partida entre Serena e Zakopalova e a quarta vitória da norte-americana. Neste sábado, a número 1 do mundo venceu os oito primeiro games da partida e aplicou um "pneu" no set inicial. A checa ainda esboçou uma reação ao vencer dois games seguidos, com uma quebra de serviço, para empatar a segunda parcial em 2/2, mas não teve forças para impedir o triunfo de Serena.

Na decisão a norte-americana vai encarar uma tenista da casa. A sueca Johanna Larsson, número 76 do mundo, se garantiu na decisão do Torneio de Bastad ao vencer a italiana Flavia Pennetta, 103ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/4, em 1 hora e 44 minutos.

A decisão do Torneio de Bastad, neste domingo, será o segundo duelo entre Serena e Larsson. A norte-americana venceu a única partida entre elas, neste ano, na Fed Cup, por 2 sets a 0.