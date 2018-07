Serena bate Cibulkova e faz semifinal com algoz de Venus na Austrália

A possibilidade do Aberto da Austrália ter uma semifinal entre as irmãs Williams chegou ao fim nesta quarta-feira, mas ao menos uma delas segue firme na luta pelo título do primeiro torneio do Grand Slam da temporada. Afinal, Serena triunfou mais uma vez em Melbourne e agora vai disputar uma vaga na decisão com a também norte-americana Madison Keys, algoz de Venus.

Depois de enfrentar dificuldades em rodadas anteriores do Aberto da Austrália, como nos duelos com a espanhola Garbine Muguruza e a ucraniana Elina Svitolina, quando foi batida no primeiro set, Serena foi soberana nesta quarta-feira número 1 do mundo derrotou com facilidade a eslovaca Dominika Cibulkova, atual vice-campeã do torneio em Melbourne e número 10 do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em 1 hora e 4 minutos. Assim, voltará a disputar uma semifinal do primeiro Grand Slam da temporada, o que não acontecia desde 2010.

A número 1 do mundo dominou completamente o primeiro set da partida desta quarta-feira. A norte-americana disparou 16 winners, com oito aces, além de ter convertido os dois break points que teve para vencer a parcial por 6/2, placar que se repetiu no segundo set.

Dessa vez, Serena somou 15 winners, com sete aces, além de ter aproveitado duas das cinco chances que teve para quebrar o saque de Cibulkova. Além disso, salvou os dois break points da oponente, se garantindo com facilidade nas semifinais do Aberto da Austrália.

Agora, Serena tentará ampliar a escrita de sempre faturar o título do torneio em Melbourne quando se classifica para as semifinais - são cinco títulos, conquistados em 2003, 2005, 2007, 2009 e 2010. Para isso, precisa de mais duas vitórias, a primeira delas diante de Madison Keys, de apenas 19 anos, a quem nunca enfrentou.

Nesta quarta-feira, Keys se classificou pela primeira vez para as semifinais de um dos torneios do Grand Slam. E a número 35 do mundo conseguiu tal feito ao superar Venus Williams, 18ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4, em 1 hora e 55 minutos.

Keys foi superior no primeiro set, convertendo os dois break points que teve, além de ter disparado 14 winners e quatro aces para vencer por 6/3. A jovem manteve o aproveitamento perfeito nos break points no segundo set, conseguindo duas quebras de saque, mas perdeu o seu três vezes e acabou sendo batida por 6/4 por Venus.

No set decisivo, Keys foi bem mais agressiva, com 14 winners, contra apenas três de Venus, e conseguiu três quebras de serviço, uma a mais do que a sua adversária, triunfando por 6/4, o que garantiu a sua passagem para as semifinais do Aberto da Austrália.