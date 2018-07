Serena Wlliams bate compatriota, encerra jejum e ganha 70º título

Líder disparada do ranking mundial, Serena Williams enfim alcançou seu 70.º título na carreira. A veterana de 34 anos encerrou um jejum de quase nove meses para voltar a ganhar uma taça, em Roma. Na decisão na Itália, neste domingo, ela venceu a compatriota Madison Keys por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3, após 1h24 de confronto.

Serena não era campeã desde Cincinnati (EUA), em agosto do ano passado. Na sequência ela caiu na semifinal do US Open e depois sofreu uma lesão no joelho. Nesta temporada, jogou três torneios. Chegou às finais do Aberto da Austrália e de Indian Wells, mas perdeu ambas.

Parecia uma sina para que ela não alcançasse o histórico 70.º título, consolidando-se como a quarta maior campeã da história do tênis feminino profissional. Azar de Madison Keys, de 21 anos, número 24 do ranking, que avançou à final de Roma para encarar uma Serena Williams disputa a acabar com o tabu.

A jovem estava apenas na terceira final da carreira e tinha um histórico de duas derrotas em dois jogos contra a veterana. Mesmo assim, não se amedrontou no Foro Italico e começou o jogo com uma quebra de saque. Serena só devolveu no sexto game, empatando a partida. A definição só aconteceu no tie-break, com a caçula das irmãs Williams vencendo por 7/5.

No segundo set, Serena conseguiu duas quebras rapidamente e abriu 3/0. Só não atropelou porque Keys reagiu e devolveu uma das quebras. Reduziu a desvantagem para 3/1 e indicou que estava no jogo. Aí foi Serena quem se recuperou, abrindo 4/1. O set era de quem estava na devolução e, com mais uma quebra de cada lado, a vitória ficou com a veterana, por 6/3.