Serena bate Ivanovic e enfrenta italiana Errani na decisão de Roma

ROMA - Serena Williams sofreu um pouco, mas confirmou o seu favoritismo para garantir vaga na final do Torneio de Roma, neste sábado, ao vencer a sérvia Ana Ivanovic por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/1. Com isso, a tenista norte-americana se credenciou para lutar pelo título neste domingo em jogo contra a italiana Sara Errani, que horas mais cedo superou a sérvia Jelena Jankovic por 6/3 e 7/5.

Líder do ranking mundial e principal cabeça de chave da competição realizada na capital italiana, Serena é a atual campeã do evento romano e terá pela frente na decisão a primeira tenista da casa a garantir vaga na final desde 1985.

Serena e Errani já se enfrentaram seis vezes em torneios do circuito profissional da WTA. A norte-americana levou a melhor em todos estes confrontos, sendo três deles realizados em piso de saibro como o do Torneio de Roma e outros três em superfície dura. Na última vez em que as duas mediram forças, a jogadora dos Estados Unidos arrasou a italiana com parciais de 6/1 e 6/0 na edição passada de Roland Garros, em 2013.

Para se garantir na luta pelo bicampeonato em Roma, Serena começou com tudo o jogo deste sábado. Ela aproveitou duas de quatro chances de quebrar o saque de Ivanovic e, sem ter o serviço quebrado, fechou o primeiro set em 6/1.

Na segunda parcial, porém, a sérvia reagiu, conseguiu também converter dois de quatro break points e, mesmo sendo superada com o saque na mão em uma oportunidade, aplicou o 6/3 que empatou o confronto.

A líder do ranking mundial, entretanto, não se abalou com a reação e repetiu no terceiro set o 6/1 do primeiro set na última parcial. Com duas quebras de saque em duas chances e sem oferecer nenhum break point para a sérvia, assegurou sua passagem à final.