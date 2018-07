Serena bate Ivanovic e fatura 1º título em Cincinnati

Após bater na trave em 2013, Serena Williams enfim conquistou seu primeiro título em Cincinnati, nos Estados Unidos. Neste domingo, a tenista da casa vacilou no início da decisão, mas obteve forte reação sobre a sérvia Ana Ivanovic e venceu em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/1, em apenas 1h02min de partida.

O troféu de Cincinnati era um dos poucos que a norte-americana ainda não tinha no circuito feminino. No ano passado, ela chegou à final, mas acabou sendo batida pela bielo-russa Victoria Azarenka, que ficou fora da atual edição do torneio. Com o triunfo, Serena conquistou seu quinto título da temporada e o 62º na carreira, às vésperas do US Open.

Já Ivanovic perdeu a chance de coroar com o troféu sua grande campanha em Cincinnati. Exibindo grande forma técnica, a sérvia sonha com o 4º título do ano e o 15º na carreira. Para tanto, precisava reverter o retrospecto negativo diante de Serena. Agora a norte-americana soma 7 vitórias em oito confrontos no circuito profissional.

Depois de despachar Maria Sharapova na noite de sábado, Ivanovic manteve o embalo neste domingo e começou a partida quebrando o saque de Serena. Com ligeira superioridade, abriu 3/1 e seguiu pressionando o serviço da tenista da casa.

No entanto, a número 1 do mundo reagiu e devolveu a quebra. Após empatar, Serena cresceu em quadra e passou a jogar melhor. Com mais bolas vencedoras, impôs nova quebra de saque à sérvia e fechou o set inicial.

Sem desacelerar, Serena seguiu melhor no início do segundo tempo e não demorou para faturar nova quebra e abrir nova vantagem. Abatida pela reação da rival, Ivanovic caiu de produção e não conseguiu ameaçar o saque da número 1. Acabou sofrendo nova quebra, que sacramentou a vitória e o título da tenista da casa.