Serena bate Ivanovic na estreia no Masters da WTA em Cingapura

Atual bicampeã do Masters da WTA, a norte-americana Serena Williams abriu com vitória a sua participação no torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada em Cingapura. Pelo Grupo Vermelho, a número 1 do mundo derrotou a sérvia Ana Ivanovic, sétima colocada no ranking, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 18 minutos.

Campeã do Masters da WTA, em 2001, 2009, 2012 e 2013, Serena busca o seu quinto título do torneio. E como ela não participou das edições de 2010 e 2011 e foi campeã invicta em 2009, 2012 e 2013, a norte-americana obteve nesta segunda-feira o seu 16º triunfo seguido na competição.

A vitória desta segunda-feira foi a oitava de Serena, sendo a quarta seguida, em nove confrontos com Ivanovic. E dessa vez, a norte-americana contou com o seu poderoso saque - foram 12 aces contra nenhum da sérvia - para assegurar mais um triunfo e começar bem a disputa do Masters da WTA.

Serena começou melhor a partida, conseguiu uma quebra de serviço no quarto game e chegou a abrir 4/1. Ivanovic reagiu e devolveu a quebra no oitavo game para empatar a parcial em 4/4. No décimo game, porém, a número 1 do mundo converteu um break point e fechou a parcial em 6/4.

No segundo set, Ivanovic e Serena trocaram quebras de saque no primeiro e segundo games. Assim, a parcial seguiu igual até o décimo game, quando a norte-americana aproveitou a chance que teve para quebrar o saque da sérvia e vencer a parcial por 6/4 e o jogo por 2 sets a 0.