Serena bate Jankovic e vai às semifinais em Dubai

Soberana em quadra, Serena teve o seu serviço quebrado apenas uma vez na partida desta quinta-feira. Além disso, converteu cinco break points diante de Jankovic, que só confirmou o seu saque em três de oito games.

Assim, Serena se classificou para as semifinais do Torneio de Dubai. E agora a número 1 do mundo vai enfrentar a vencedora da partida entre a espanhola Carla Suárez Navarro, número 16 do mundo, e a francesa Alize Cornet, 26ª colocada no ranking.

Também nesta quinta-feira, a irmã de Serena, a norte-americana Venus Williams também se classificou às semifinais em Dubai. Em duelo de ex-líderes do ranking da WTA, Venus, a número 44 do mundo, derrotou a sérvia Ana Ivanovic, 12ª colocada do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1 hora e 38 minutos.

Em busca da vaga na decisão em Dubai, Venus terá pela frente outra ex-número 1 do mundo. A dinamarquesa Caroline Wozniacki, hoje a 11ª colocada no ranking, passou às semifinais ao vencer a romena Sorana Cirstea, número 27 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 7/2. Venus lidera o confronto direto com Wozniacki por 4 a 0.