Serena bate Kirilenko e encara Sharapova em Stanford Em busca de sua melhor forma física e técnica, Serena Williams venceu mais uma na noite desta quinta-feira e se credenciou para o duelo com a russa Maria Sharapova, pelas quartas de final do Torneio de Stanford, nos Estados Unidos. O confronto envolvendo as duas ex-líderes do ranking será disputado na noite desta sexta.