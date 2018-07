Serena bate McHale e reencontra Kuznetsova nas quartas de final

Serena Williams e Svetlana Kuznetsova irão travar um duelo de veteranas do circuito profissional do tênis feminino nas quartas de final do Torneio de Roma. A norte-americana de 34 anos, líder do ranking mundial, e a russa, de 30 anos e na 19ª posição da WTA, venceram seus jogos nesta quinta-feira para seguirem em frente na competição de nível Premier que serve de preparação para Roland Garros, Grand Slam que começa na próxima semana, em Paris.

Com dificuldades apenas no primeiro set, Serena avançou ao vencer a sua compatriota Christina McHale com parciais de 7/6 (9/7) e 6/1, enquanto Kuznetsova, nona cabeça de chave da competição italiana, passou pela australiana Daria Gavrilova por 2 a 1, com 6/2, 2/6 e 6/3.

Este será o 12º duelo entre Serena e Kuznetsova, sendo que a tenista dos Estados Unidos ganhou oito dos 11 realizados até aqui. No último deles, porém, a russa levou a melhor ao bater a adversária por 2 sets a 1, de virada, nas oitavas de final do Torneio de Miami deste ano, em outra competição de nível Premier.

Desta forma, Serena tentará dar o troco em Kuznetsova, que antes de surpreender a norte-americana em Miami também derrotou a rival na edição de 2009 de Roland Garros e no Torneio de Stuttgart de 2007.

Para ir às quartas de final em Roma, a tenista número 1 do mundo precisou superar um pouco de resistência de McHale, que veio do qualifying da competição e ocupa a 56ª posição do ranking. Já no primeiro set, a jovem de 24 anos conseguiu quebrar o saque de Serena e chegou a sacar para fechar a parcial quando liderava em 5/4. Porém, a favorita devolveu a quebra no décimo game e depois forçou a disputa do tie-break, no qual foi apenas um pouco melhor para fechar em um apertado 9/7.

No segundo set, porém, Serena deslanchou. Além de confirmar todos os seus saques, converteu três de sete break points para fechar o jogo em 6/1.

MUGURUZA TAMBÉM AVANÇA

A espanhola Garbine Muguruza foi outra favorita a garantir vaga nas quartas de final na Itália em jogo já encerrado nesta quinta-feira. Terceira cabeça de chave, ela avançou ao superar a letã Jelena Ostapenko por 6/1 e 6/4.

E a próxima rival de Muguruza será a suíça Timea Bacsinszky, que em outro jogo do dia surpreendeu a espanhola Carla Suárez Navarro, oitava pré-classificada, com parciais de 5/7, 7/5 e 6/2.

Outra que foi às quartas de final em duelo já terminado nesta quinta foi a romena Irina-Camelia Begu, que eliminou a russa Darya Kasatkina por 6/1 e 6/4. Assim, ela se credenciou para pegar na próxima fase a japonesa Misaki Doi, que superou a britânica Johanna Konta com parciais de 4/6, 7/5 e 6/2.