Serena bate Radwanska e fará final com algoz de Na Li

TORONTO - A norte-americana Serena Williams confirmou a condição de tenista número 1 do mundo ao vencer a polonesa Agnieszka Radwanska por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4, neste sábado à noite, e garantir vaga na final do Torneio de Toronto.

Principal cabeça de chave da competição canadense que serve de preparação para o US Open, Grand Slam marcado para começar no próximo dia 26, Serena terá pela frente na decisão deste domingo a romena Sorana Cirstea, que neste sábado surpreendeu ao derrota na outra semifinal a chinesa Na Li, quarta pré-classificada, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/5).

Atual quarta colocada do ranking mundial, Radwanska amargou neste sábado a sua sexta derrota em seis jogos diante da poderosa tenista norte-americana, que neste ano já havia arrasado a polonesa por 6/0 e 6/3 no Torneio de Miami.

Para voltar a derrotar Radwanska, Serena levou a melhor em um primeiro set bastante equilibrado, que teve duas quebras de saque obtidas por cada tenista, fato que levou a disputa da parcial ao tie-break, no qual a norte-americana foi superior.

Já no segundo set, também bastante parelho, a norte-americana teve o seu serviço quebrado uma vez, mas aproveitou dois de quatro break points para assegurar a vantagem de 6/4 que liquidou o confronto.

Na decisão deste domingo, Serena defenderá amplo favoritismo diante de Cirstea, atual 27.ª tenista do mundo, que foi atropelada pela rival dos Estados Unidos nos dois duelos anteriores entre as duas. Primeiro caiu por 6/1 e 6/2 no Torneio de Stanford de 2012, para depois ser batida por 6/0 e 6/2 na edição deste ano de Roland Garros.