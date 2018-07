Serena bate Sharapova de virada e leva título em Miami

MIAMI - A norte-americana Serena Williams provou mais uma vez que é quase imbatível quando está em forma e conquistou o Torneio de Miami, nos Estados Unidos. Neste sábado, a número 1 do mundo saiu perdendo diante da russa Maria Sharapova, mas se recuperou e venceu a decisão por 2 sets a 1, com direito a um "pneu" no último set. As parciais foram de 4/6, 6/3 e 6/0, em 2h08min de partida.

Esta é a sexta conquista em Miami de Serena, que, de quebra, manteve a freguesia diante de Sharapova, segunda colocada no ranking da WTA. Esta foi a 12.ª vitória dela sobre a rival, sendo que a norte-americana venceu as últimas 11 partidas. A melhor tenista do mundo faturou seu segundo título em 2013, depois de ter vencido em Brisbane, em janeiro.

Apesar da vitória, Serena começou mal a partida e viu Sharapova largar na frente com um saque consistente, dando poucas chances à adversária. O segundo set também foi equilibrado, mas a norte-americana aproveitou os poucos momentos de desatenção da russa e fechou. No terceiro set, a líder do ranking passeou, conseguiu três quebras e garantiu a conquista.

Serena Williams agora tem 48 títulos de simples na carreira e mostrou mais uma vez que, mesmo aos 31 anos, está longe de abandonar a carreira. Já Sharapova perdeu a oportunidade de chegar à 29.ª conquista e terá que esperar para tentar encerrar a freguesia diante da norte-americana.