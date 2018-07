Serena bate Sharapova e é campeã do Masters da WTA

ISTAMBUL - Para fechar um segundo semestre praticamente perfeito, Serena Williams conquistou neste domingo o título do Masters da WTA, torneio que reúne as oito melhores tenistas do ano e encerra a temporada do circuito mundial feminino. Na final da competição realizada em Istambul, na Turquia, a norte-americana derrotou a russa Maria Sharapova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 29 minutos de jogo.

A partir de julho, Serena ganhou todos os grandes títulos em disputa no tênis feminino. Foi campeã dos dois torneios do Grand Slam nesse período, Wimbledon e US Open, faturou a medalha de ouro na Olimpíada de Londres e agora encerrou a temporada com a vitória no Masters da WTA. "Me sinto muito bem. É incrível conseguir tudo isso", comemorou a norte-americana de 31 anos, após a grande vitória sobre Sharapova.

Ao todo, Serena Williams somou 58 vitórias e apenas quatro derrotas na temporada, terminando com sete títulos conquistados (ganhou também em Charleston, Madri e Stanford) - na carreira, ela já foi campeã 46 vezes. Apesar da vitória deste domingo, ela termina o ano como número 3 do mundo, atrás justamente de Sharapova, enquanto a liderança é da bielo-russa Victoria Azarenka, eliminada na semifinal do Masters.

Mesmo diante de tudo que fez, Serena avaliou que essa não foi a melhor temporada da sua carreira. Segundo ela, o ano de 2002 ainda é imbatível, pois ganhou os títulos de Roland Garros, do US Open e de Wimbledon, além de ter terminado na liderança do ranking. Mas ficou muito feliz com os feitos alcançados nos últimos meses e tratou de agradecer o carinho do torcedor turco. "Foi ótimo jogar aqui", disse.

A final deste domingo reuniu as duas melhores tenistas do torneio. Serena e Sharapova chegaram à decisão invictas, cada uma com três vitórias na primeira fase e outra nas semifinais. Mas a norte-americana dominou o jogo, aproveitando a potência do seu saque. Assim, ela somou a 10ª vitória em 12 partidas disputadas contra a russa, chegando ao terceiro título na história do Masters - ganhou também em 2001 e 2009.