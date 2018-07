Serena bate Sharapova e pega Azarenka na final de Doha

Na decisão, Serena terá pela frente Victoria Azarenka, líder do ranking mundial até segunda-feira. A bielo-russa também passou com facilidade por sua adversária, a polonesa Agnieszka Radwanska, nas semifinais, por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

Para eliminar Sharapova, Serena sacou bem e aproveitou as oportunidades de quebra que teve a seu favor, vencendo três games no serviço da adversária. A norte-americana ainda manteve a supremacia em confrontos diante da russa, chegando à 11.ª vitória em 13 partidas disputadas.

Independente do resultado da decisão deste domingo, Serena Williams será oficializada como número 1 do mundo nesta segunda-feira, posto que não ocupa desde outubro de 2010. Ela já sabia que alcançaria a liderança do ranking se chegasse às semifinais em Doha, independentemente dos resultados de Azarenka. Isso porque a bielo-russa foi campeã da competição no ano passado e tinha muitos pontos a defender, enquanto a norte-americana não disputou o torneio em 2012, quando sofria com problemas físicos.