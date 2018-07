Serena bate Sharapova e quebra recorde com 6o título em Miami

Serena tornou-se uma de somente quatro mulheres na história dos Abertos a vencer um mesmo torneio WTA seis vezes, juntando-se a Martina Navratilova, Chris Evert e Steffi Graf. Sharapova, segunda do ranking, perdeu para Serena nos onze últimos confrontos das duas e não derrota a norte-americana desde suas duas vitórias em 2004.

A partida deste sábado foi a quinta final de Sharapova em Miami e sua quinta derrota.

A russa, que venceu em Indian Wells no começo deste mês, mostrou sua ótima forma no primeiro set, quase quebrando o saque de Williams em um terceiro game de fôlego, com trocas de bola impressionantes no fundo da quadra.

Sharapova, que mostrou um tênis incrivelmente versátil, foi recompensada quando enfim obteve uma quebra em 3-2 com um backhand poderoso que Serena devolveu na rede.

Serena retribuiu a quebra em seguida, mas Sharapova, confiante, se aproveitou de um excesso de golpes da norte-americana e quebrou seu serviço no nono game, sacando para fechar o set.

Parecia que Sharapova tinha uma chance verdadeira de finalmente encerrar sua seca de vitórias de nove anos, mas Serena reencontrou seu tênis no segundo set.

Depois de algumas trocas de bola amigáveis, Serena conseguiu um ponto de quebra após uma dupla falta de Sharapova, e uma devolução da russa na rede deu à adversária uma vantagem em 5-3 a que ela se apegou para forçar um terceiro set.

A partida virou decisivamente a favor de Serena quando Sharapova cometeu duas duplas faltas e foi a 3-0 no set final, sendo incapaz de se recuperar.