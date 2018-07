Serena bate Stosur na estreia em Cincinnati; Kvitova cai

Assim como aconteceu em Montreal, na semana passada, Serena Williams fez sua estreia no Torneio de Cincinnati contra a australiana Samantha Stosur. E a norte-americana venceu novamente, mas desta vez com mais trabalho. A difícil vitória veio em dois tie-breaks: 7/6 (9/7) e 7/6 (9/7).

Serena e Stosur fizeram uma batalha de quase duas horas de duração, sem quebras de saque. Cada tenista teve uma chance, desperdiçada. A número 1 do mundo tirou vantagem do bom saque, com 12 aces, contra 7 da australiana. Assim, se saiu melhor nos pontos decisivos do tie-break e conquistou o triunfo.

Nas oitavas de final, Serena vai enfrentar a vencedora do duelo entre a italiana Flavia Pennetta e a local Taylor Townsend. Em Cincinnati, a líder do ranking tenta selar sua preparação para o US Open com título, já que caiu na semifinal em Montreal, diante da irmã Venus, eliminada na terça-feira.

Depois da queda de Venus, a checa Petra Kvitova protagonizou outra zebra nesta quarta. Ela foi superada pela ucraniana Elina Svitolina por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/2). A tenista da Ucrânia vai duelar agora com a espanhola Carla Suárez Navarro, que avançou na chave ao vencer a francesa Pauline Parmentier por 6/3 e 7/5.

Já a alemã Angelique Kerber e a polonesa Agnieszka Radwanska não deram chances para o azar e venceram seus confrontos com facilidade. Kerber bateu a russa Ekaterina Makarova por 6/4 e 6/1, enquanto Radwanska eliminou a japonesa Kurumi Nara por duplo 6/2.

Também avançaram nesta quarta-feira a alemã Sabine Lisicki, a checa Lucie Safarova, a russa Anastasia Pavlyuchenkova e a local Sloane Stephens.