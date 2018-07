Serena crava 20 aces e vence revanche contra Stosur Sete meses após a derrota na final do US Open, a norte-americana Serena Williams faturou a revanche contra a australiana Samantha Stosur, nesta segunda-feira, pelas oitavas de final do Torneio de Miami. A anfitriã venceu a rival por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h46min.