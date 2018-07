Serena defenderá título como cabeça de chave número 1 do US Open

Serena Williams foi oficialmente confirmada nesta quarta-feira como cabeça de chave número 1 do US Open, Grand Slam norte-americano que começa na próxima segunda, em Nova York. Líder do ranking mundial, a tenista dos Estados Unidos foi listada como principal pré-classificada da competição pela terceira vez, sendo que nas outras duas vezes em que ostentou este status, em 2002 e 2013, acabou ficando com o título.

A Associação de Tênis dos Estados Unidos (USTA, na sigla em inglês) confirmou nesta quarta que se baseou na posição atual das tenistas no ranking da WTA para determinar a ordem das cabeças de chaves do importante torneio. Com isso, a romena Simona Halep, vice-líder do ranking, foi definida como segunda pré-classificada.

Já a checa Petra Kvitova, atual tenista número 4 do mundo, será a terceira na lista de favoritas do Grand Slam porque a chinesa Na Li, 3ª colocada na listagem da WTA, desistiu de jogar nos Estados Unidos por causa de uma lesão no joelho.

Assim, a polonesa Agnieszka Radwanska será a cabeça número 4 do US Open, enquanto Maria Sharapova irá figurar como número 5. Isso também significa dizer que a tenista da Rússia só poderá enfrentar Serena Williams nesta edição da competição em um eventual confronto válido pelas quartas de final.

Vice-campeã do US Open nos últimos dois anos, a bielo-russa Victoria Azarenka será apenas a 16ª cabeça de chave em 2014, sendo que ela vem amargando uma temporada atrapalhada por lesões. Já a norte-americana Venus Williams, irmã mais velha de Serena, será a 19ª pré-classificada, mas esta vive boa fase no circuito profissional.

O sorteio das chaves do US Open será realizado nesta quinta-feira, quando Serena conhecerá a sua primeira adversária da campanha na qual buscará o seu sexto título do Grand Slam realizado em seu país.