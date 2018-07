Serena derrota canadense de virada em Cincinnati

CINCINNATI - A norte-americana Serena Williams levou um susto nesta quarta-feira, mas conseguiu estrear com vitória no Torneio de Cincinnati. De virada, a número 1 do mundo superou a canadense Eugenie Bouchard, que veio do qualifying e está em 62º lugar no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/2, em 1 hora e 47 minutos.

Cabeça de chave número 1 do Torneio de Cincinnati, Serena só precisou estrear na segunda rodada. Assim, com a vitória desta quarta, a norte-americana já está classificada para as oitavas de final e aguarda a definição da sua adversária, que sairá do duelo entre a russa Maria Kirilenko e a alemã Mona Barthel.

Serena foi surpreendida no primeiro set por Bouchard, que converteu dois de sete break points, perdeu o seu saque apenas uma vez e acabou triunfando por 6/4. Em desvantagem, a norte-americana reagiu no segundo set. A número 1 do mundo obteve duas quebras de serviço e venceu com facilidade por 6/2.

O placar se repetiu no terceiro set. Serena perdeu o seu saque uma vez, mas converteu os seus três break points para triunfar na parcial, garantindo a sua classificação às oitavas de final.

OUTROS JOGOS

As oitavas de final do Torneio de Cincinnati terão um duelo entre tenistas italianas. Número 6 do mundo, Sara Errani derrotou a eslovena Polona Hercog, 102ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/4. Agora, ela vai encarar a compatriota Roberta Vinci, número 12 do mundo, que derrotou a alemã Andrea Petkovic, 50ª colocada no ranking, por 2 a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (3/7) e 6/3.

A australiana Samantha Stosur, número 11 do mudo, também se garantiu nas oitavas de final em Cincinnati ao derrotar a norte-americana Jamie Hampton, número 26 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3).