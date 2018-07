Serena derrota chinesa e avança à final em Cincinnati

Campeã de todos os quatro torneios de Grand Slam (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open), medalhista de ouro olímpica, vencedora do Masters da WTA e ganhadora de todos os níveis de torneio do tênis feminino, neste domingo Serena Williams terá a chance de conquistar pela primeira vez na carreira profissional o título em Cincinnati.

Em busca de sua nona taça somente nesta temporada, a norte-americana desbancou a atual campeã do torneio disputado em quadras rápidas e que também serve de preparação para o US Open, que começará no próximo dia 26. No confronto direto contra Na Li, agora Serena Williams tem uma vantagem de 8 vitórias a 1.

"Não joguei bem, mas no final encontrei a maneira certa de conseguir a vitória e estou muito feliz. Chegar a esta final me faz sentir muito bem porque tenho grande vontade de conquistar este título", afirmou Serena Williams, logo após o triunfo.